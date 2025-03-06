2025 Konya Tarım Fuarı tarihi belli oldu!

Türkiye’nin tarım sektöründeki en büyük organizasyonlarından biri olan Konya Tarım Fuarı, 2025 yılında 21. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Yurt içinden ve yurt dışından binlerce katılımcıyı ağırlayan Konya Tarım Fuarı, en yeni tarım teknolojileri üreticilerle buluşturuyor. Tarımsal mekanizasyon, tarla teknolojileri ve sürdürülebilir üretim çözümlerinin sergileneceği etkinlik, sektördeki profesyoneller için büyük bir ticari platform sunuyor.
MODERN TARIM VE HAYVANCILIK EKİPMANLARI FUARDA
Konya Ticaret Odası ve TÜYAP iş birliğiyle organize edilen etkinlik, geniş sergi alanları ve inovatif ürün tanıtımlarıyla ziyaretçilere benzersiz bir deneyim yaşatacak. Çiftçiler, sanayiciler, akademisyenler ve yatırımcılar, tarımın geleceğini şekillendiren yenilikleri yerinde inceleme fırsatı yakalayacak.
Konya Tarım Fuarı, tarımsal mekanizasyon, tarla teknolojileri, hayvancılık ekipmanları, modern sulama sistemleri, tohum ve gübre teknolojileri gibi birçok alanda yenilikçi ürünleri ziyaretçiler ile buluşturacak.
KONYA TARIM FUARI NE ZAMAN?
Tarım sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olan Konya Tarım Fuarı 2025 yılında 21. kez kapılarını açıyor. Türkiye'nin en geniş katılımlı tarım fuarlarından biri olarak bilinen etkinlik 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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