2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı başladı

Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneğince düzenlenen Master Shoes 2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı törenle ziyaretçilere açıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Konya Ticaret Odası TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen törende, ülkenin kalkınması ve gelişmesi için üreticinin, sanayicinin yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Ülkenin ayakkabı sektörü ihracatının 2022'de, bir önceki yıla nazaran yüzde 21 artarak 1,31 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Ağar, "2023 yılında ise ayakkabı ihracatımızda küçük bir daralma yaşanmış olsa da 1,27 milyar dolar ihracat gerçekleşmiş ve ayakkabı birim ihraç fiyatlarında 2022'ye göre yüzde 20 artış yaşanması sektör için umut verici olmuştur." ifadesini kullandı.

Konya'nın ayakkabı üretim potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Ağar, "Ayakkabı ihracatına Konya özelinde baktığımızda şehrimizin yüzde 13,7 artışla bir önceki yıla göre, 34,5 milyon dolar tutarında net ihracat yaptığını görmek bizim için gurur vericidir. Bu potansiyeli ve fırsatı kaçırmamak için sektörümüzün tasarım ve inovasyon hususlarına odaklanması gerekmektedir. Biz Bakanlık olarak bu hususun bilincinde ve ihracatçılarımızın yanındayız." diye konuştu.

- "Devlet desteklerimizi güçlendiriyor, yeni destek mekanizmaları kurguluyoruz"

Küresel ticaretteki gelişmelerle yakından ilgilendirdiklerine değinen Ağar, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın hemen hemen tüm aşamalarında ihracatçılara destek vermeye çalıştıklarını, ihracatçının tüm taleplerini de takip ettiklerini dile getirdi.

Üretilen ürünün iyi pazarlanması gerektiğini anlatan Ağar, fuarların bu sürecin dinamiklerinden olduğunu söyledi.

Ağar, bu kapsamda 80 ülkede 1800'ün üzerinde uluslararası nitelikte fuara katıldıklarını, 41 farklı sektöre yönelik tanıtım projeleri yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Küresel ticaretin sürekli değişen ve gelişen yapısına sizlerin daha kolay adapte olabilmesini sağlamak için Bakanlık olarak vermiş olduğumuz devlet desteklerimizi güçlendiriyor, yeni destek mekanizmaları kurguluyoruz. Bu çerçevede 'yeşil dönüşüm'ün önem kazandığı bu dönemde, Ticaret Bakanlığı olarak, başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçı firmalarımızın kaynak, süreç, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi konularda ihtiyaç duyabilecekleri farkındalık, yol haritası, ihtiyaç analiziyle yöntem ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla yaptığımız çalışmalar neticesinde Yeşil Mutabakata Uyum Projesi desteğini hayata geçirdik. İhracatçılarımız için önümüzdeki dönemde en önemli hususlardan birisi 'yeşil dönüşüm'. Bu destekle ihracatçılarımıza, ihtiyaç analizlerine yönelik danışmanlık hizmeti giderlerinin yüzde 50'sini toplam 10 milyon liraya kadar 5 yıl boyunca destekleyeceğiz."

Fuarın organizatörü Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise ilki tek hol olarak düzenlenen fuarın bu sene iki holle açıldığını anlatarak, "Oda başkanımızla, derneğimizle çok iddialıyız. Önümüzdeki sene Türkiye'nin en büyük ayakkabı fuarını Konya'da açmaya niyetliyiz." dedi.

Açılışa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Kemal Özarpa, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Karabacak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları ile sektör temsilcileri katıldı.

Fuar, 16-19 Ekim'de ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA