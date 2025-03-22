Başkan Altay Beyşehirlilerin Ramazan Coşkusuna ortak oldu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir’de esnafla ve vatandaşlarla buluşarak iftarda öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. AK Parti İlçe Teşkilatı’nda partililerle de görüşen Başkan Altay, teravih namazı sonrası Beyşehirlilerin mübarek Ramazanını tebrik etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mübarek Ramazan'ın 21'nci gününde Beyşehir'de öğrencilerle iftar yapıp esnaf ve vatandaşla buluştu.
İlçe programı kapsamında ilk olarak Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ile birlikte AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Altay, İlçe Başkanı Kahraman Şanal ve parti mensuplarıyla görüşerek istişarelerde bulundu.
ÖĞRENCİLER VE VELİLERİYLE İFTAR YAPTI
Daha sonra Antalya Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Altay, ardından Beyşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında öğrenciler ve velilerin iftar coşkusuna ortak oldu.
"RAMAZAN SADECE ŞEHRİMİZE DEĞİL, TÜM İSLAM ALEMİNE GÜZELLİKLER GETİRSİN”
Başkan Altay burada yaptığı konuşmada tüm Beyşehirlilerin Ramazan ayını tebrik etti. Öğrencilerle birlikte iftar etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, "Artık Ramazan'ın son günlerindeyiz. Kadir Gecesi ve bayram çok yaklaştı. Rabbim sevdiklerimizle birlikte Kadir Gecesi ve bayrama da ulaştırsın. Ramazan sadece coğrafyamıza, bölgemize, şehrimize değil, tüm İslam alemine güzellikler getirsin diye dua ediyoruz” açıklamalarını yaptı.
Başkan Altay, Beyşehir Çarşı Camii'nde teravih namazı sonrası ise Beyşehirli vatandaşlarla selamlaşarak mübarek Ramazanlarını tebrik etti.
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