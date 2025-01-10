Başkan Erkoyuncu’dan Soma Termik Santrali iddialarına sert tepki

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Konya basınıyla bir araya geldi. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erkoyuncu, Konya Şeker’in son dönemde gündeme gelen Soma Termik Santrali ile de konuştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu Konya basınıyla bir araya geldi. Basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erkoyuncu, Konya Şeker'in son dönemde gündeme gelen Soma Termik Santrali ile de konuştu.

SOMA İDDİLARINA SERT TEPKİ

Soma Termik Santrali'nin Konya Şeker'e peşkeş çekildiği yönündeki iddialarına sert tepki gösteren Başkan Erkoyuncu, Soma'nın yükünü çektiklerini söyledi.

SOMA BÜYÜK BİR YÜK OLUŞTURUYOR

Başkan Erkoyuncu, "Konya Şeker, Soma'ya bugune kadar yaklaşık 742 milyon dolar yatırım yapmıştır. Buna rağmen Soma'dan şimdiye kadar Konya Şeker'e bir lira dahi gelmemiştir. Soma Termik Santrali'nin işletme süreci büyük zorluklarla geçti ve 2022 yılında enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte santral kısmi bir kazanç sağladı. Bu nedenle Soma, borçları ve ekonomik durumu nedeniyle büyük bir yük oluşturuyor.''

"TARIMDA KALICI BİR GİDİŞAT OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Konya Şeker'in ürünlerde başarılı bir performans sergilediğini belirten Başkan Erkoyuncu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şeker fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara rağmen kurumumuz faiz ve diğer giderlerde herhangi bir olumsuzluk yaşamadı. Tarım sektöründe kalıcı ve sağlıklı bir gidişat olacağına inancımız tam. Bu yıl şeker sektörü için de düzenlemeler yapılacak. Biz de kurum olarak borçlarımızı zamanında ödedik."

Kaynak: Haber Merkezi