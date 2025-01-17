Başkan Özgökçen: Konya’mızı Türkiye Yüzyılı’nda daha da güçlendireceğiz
AK Pari Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, “AK davamızın kalesi Konya’mızı Türkiye Yüzyılı’nda daha da güçlendireceğiz. Devraldığımız bayrağı daha da yukarılara çıkaracağız” dedi.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Konya 8. Olağan İl Kongresi sonrası çalışmalarına başlayan İl Başkanı Fatih Özgökçen ve ekibi ilk toplantıda bir araya geldi.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özgökçen, "Bugün Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 8. Olağan İl Kongremizi coşkuyla gerçekleştirdik ve bayrağı Başkanımız Hasan Angı'dan devraldık. Cumhurbaşkanımızla ve böyle inançlı dava erleri ile bizleri buluşturan Allah'a hamd ediyorum. AK davamızın kalesi Konya'mızı Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendireceğiz. Devraldığımız bayrağı daha da yukarılara çıkaracağız. Konya'nın kurucu iradesini, yükseliş ve şahlanış iradesi yapmak, ilimizin teşkilatçılık tecrübesini tüm Türkiye'ye yeniden göstermek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Konya'dan tüm Türkiye'ye yayılan yeni zaferlerimize kadar en önde koşmaya devam edeceğiz” dedi.
Konya için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Özgökçen, "Konyalı kardeşlerimizin bize bir adım gelmelerini beklemeyecek, biz onlara bin adımla gideceğiz. Bu aziz şehirde, kimseyi ayırt etmeden, ‘Büyük Konya Ailesi' anlayışıyla çalışacağız” şeklinde konuştu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”