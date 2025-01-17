Başkan Özgökçen: Konya’mızı Türkiye Yüzyılı’nda daha da güçlendireceğiz

AK Pari Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, “AK davamızın kalesi Konya’mızı Türkiye Yüzyılı’nda daha da güçlendireceğiz. Devraldığımız bayrağı daha da yukarılara çıkaracağız” dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Konya 8. Olağan İl Kongresi sonrası çalışmalarına başlayan İl Başkanı Fatih Özgökçen ve ekibi ilk toplantıda bir araya geldi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özgökçen, "Bugün Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 8. Olağan İl Kongremizi coşkuyla gerçekleştirdik ve bayrağı Başkanımız Hasan Angı'dan devraldık. Cumhurbaşkanımızla ve böyle inançlı dava erleri ile bizleri buluşturan Allah'a hamd ediyorum. AK davamızın kalesi Konya'mızı Türkiye Yüzyılı'nda daha da güçlendireceğiz. Devraldığımız bayrağı daha da yukarılara çıkaracağız. Konya'nın kurucu iradesini, yükseliş ve şahlanış iradesi yapmak, ilimizin teşkilatçılık tecrübesini tüm Türkiye'ye yeniden göstermek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Konya'dan tüm Türkiye'ye yayılan yeni zaferlerimize kadar en önde koşmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Özgökçen, "Konyalı kardeşlerimizin bize bir adım gelmelerini beklemeyecek, biz onlara bin adımla gideceğiz. Bu aziz şehirde, kimseyi ayırt etmeden, ‘Büyük Konya Ailesi' anlayışıyla çalışacağız” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA