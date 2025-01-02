Başkan Pekyatırmacı çocukların şivlilik sevincine ortak oldu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye hizmet binasına gelen çocuklara şivlilik dağıttı. Şivliliğin Konya’ya özgü çok güzel bir gelenek olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı,“ Birlik, beraberlik ve manevi atmosfer dolu özel bir günü yaşıyoruz“ dedi.

Selçuklu Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Konya'nın kadim geleneği olan şivlilikte çocukları sevindirmeyi unutmadı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın şivlilik gününde belediye hizmet binasına çocukları davet eden çağrısı çocuklar tarafından karşılık buldu. Sabah erken saatlerde şivlilik toplamak için belediyeye akın eden binlerce çocuk renkli görüntüler oluşturdu. Selçuklu Belediye yüz boyama etkinliği, maskot eğlencesi ve çeşitli hediyeler ile çocukları mutlu etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya'ya özgü bir gelenek olan ve üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili nedeniyle çocuklara şivlilik dağıtarak çocukların bu coşkusuna ortak oldu. Başkan Pekyatırmacı'nın elinden şivlilik alan çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Çocuklar etkinlikte Başkan Pekyatırmacı ile fotoğraf da çekindi.

Başkan Pekyatırmacı," Bütün çocuklarımız belediyemizde misafirimiz"

Şivliliğin Konya'da yaşatılan güzel bir gelenek olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,

"Selçuklu Belediyesi olarak şivlilik öncesi tüm hazırlıklarımızı çocuklarımız için yaptık ve belediyemizi süsledik. Belediyemizin tüm mekanlarını bütün çocuklarımız için açtık ve onları misafir ediyoruz. Hem hediyelerini alıyorlar hem burada yüz boyama etkinliğinde güzel bir şekilde vakit geçiriyor, aileleriyle birlikte şivliliğin bu güzel atmosferini belediyemizin içerisinde yaşıyorlar. Şivlilik çok güzel bir gelenek ve bunu Konya merkezinde yaşatmaya çalışıyoruz. Üç ayların hemen başlangıcında ilk Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Regaib Kandili'ni kutluyoruz. Regaib Kandili'ni hem Müslümanların birlik beraberliği ve dayanışması hem de geleceğe dair güzel planlarını birlikte kurabilmeleri için bir önemli bir fırsat. Biz özellikle çocuklarımıza Recep, Şaban, Ramazan aylarının ne anlama geldiğini, 3 ayların faziletinin ne olduğunu ve bu aylarla birlikte aslında Ramazan'a erişmenin, Ramazan'la birlikte de kurtuluşa ermenin anlamını bugünden çocuklarımıza anlatmak, hatırlatmak istiyoruz. Bu manada şivlilik çocuklarımızın da bu birlik, beraberliğe ve manevi atmosfere katılabildikleri özel bir gün. Çocuklarımız kapı kapı dolaşarak şivliliklerini, şeker, çikolata, gofret ve başka hediyeleri topluyorlar ve daha sonra da bu topladıkları hediyeleri kendi aralarında paylaşıyorlar. Bu aslında güzel bir birliktelik ve beraberlik örneği. Bu beraberliği doyasıya yaşıyorlar. Tabii ki bu birliktelikle beraber aslında çocuklarımızın hiç tanımadıkları insanların kapısına gidip zillerini çalmaları onlara şivliliği hatırlatmaları, kandillerini tebrik etmeleri, daha sonra da o kapısını çaldıkları evden güzel dileklerle ayrılmaları, onlardan hediyeler almaları bizim sosyal yaşantımıza da çok olumlu etkiler yapıyor. Bu manada şivliliğin insanlarımızın birbirleriyle olan kaynaşması ve diyalog kurması açısından da çok önemli bir gelenek olduğunu düşünüyorum. Bugün de belediyemizin içerisinde çok güzel bir atmosfer var. Çocuklarımız cıvıl cıvıl, aileleriyle, anneleriyle, babalarıyla birlikte belediyemize geldiler ve burada hediyelerini alıyorlar. Birlikte güzel anlar yaşıyoruz. Akşam da Regaib Kandili'ni idrak edeceğiz. Ben tüm Müslümanların Regaib Kandili'ni tebrik ediyorum. İnşallah insanlık için hayırlar getirsin, tüm insanlığın refahı, mutluluğu için güzel günlerin başlangıcı olsun. Filistin'de İsrail'in zulmü altında bulunan Müslüman kardeşlerimizin de kurtuluşuna vesile olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi