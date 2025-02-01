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Beyşehir Gölü’ndeki balık popülasyonu denetimlerle korunuyor

Beyşehir Gölü’ndeki balık popülasyonu denetimlerle korunuyor
Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Konya ve Isparta illeri sınırı içerisinde yer alan Beyşehir Gölü’ndeki balık popülasyonu yürütülen denetim faaliyetleri ile korunuyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün göl kıyılarında ve su ürünleri işleme tesislerindeki denetimleri yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği son denetim mesaisinde su ürünleri kontrol ekipleri tarafından Beyşehir'de faaliyet gösteren balık işleme tesisleri ile balıkçı tekneleri, balım alım kantarları ve perakende satış noktaları kontrol edildi. Balıkçı teknesi denetiminde ruhsat ve belge kontrolü yapılırken, ağ gözü açıklığının uygun olup olmadığı ve istenilen balık boylarında avcılık yapılıp yapılmadığı incelendi.

Balık işleme tesisi ve perakende satış noktalarında da işlemeye hazır su ürünleri ile satışa sunulan balıkların boy ölçümleri yapılarak menşei belge kontrolü gerçekleştirildi.
Yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, Beyşehir Gölü'ndeki balık popülasyonunun korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin bundan böyle de çok sık tekrarlanacağı vurgulanarak, sazan balığı için 40, sudak ve kadife sazanı için 26, tatlı su kefali için ise 20 santim altı boy yasağı olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Kaynak: İHA

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