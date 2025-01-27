GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Ereğli’de çiftçi eğitimi protokolü imzalandı

Ereğli’de çiftçi eğitimi protokolü imzalandı
Konya’nın Ereğli ilçesinde, bitkisel üretim konularında çiftçi eğitimi protokolü imzalandı.

Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Küçük ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ arasında "Bitkisel üretim konularında çiftçi eğitimi” protokolü imzalandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Küçük, protokol ile ilçe çiftçilerinin bitkisel üretim alanında bilgi ve donanımlarının artırılmasını, modern tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve üretimde verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Küçük, desteklerinden dolayı Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi Dekanı Karadağ'a teşekkür etti. Protokolün ilçe çiftçisine hayırlı olması temennisinde bulunan Küçük, "Ereğli tarımı adına büyük önem taşıyan bu adımın, bölgedeki üreticilere önemli katkılar sunacağına inanıyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

  • #Konya #Ereğli

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER