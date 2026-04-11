Hayatını kaybeden Konyalı Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'de görev yapan 25 yaşındaki Konyalı Uzman Çavuş Bekir Ali Güleçyüz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Görevli Uzman Çavuş Bekir Ali Güleçyüz'ün vefat haberi, memleketi Konya'da derin üzüntüye yol açtı.
5 YILDIR GÖREV YAPIYORDU
Aslen Karapınarlı olduğu öğrenilen ve 5 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Güleçyüz'ün vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
TOPRAĞA VERİLDİ
Uzman Çavuş Bekir Ali Güleçyüz, öğle namazını müteakip Konya'da bulunan Tatlıcak Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
(Ali Asım Erdem)