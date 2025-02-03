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Kara yollarında durum! Sürücüler Konya-Afyonkarahisar yoluna dikkat

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Kara yollarında durum! Sürücüler Konya-Afyonkarahisar yoluna dikkat
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 31-37. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir yönünde bant aktarması yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 1-5. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla Hatay istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Hasdal-Kemerburgaz yolunun Hasdal Metro Durağı mevkisinde yaya üst geçidi çalışması nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometrelerinde Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale istikametinde ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 2-6, Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27. ve Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresindeki Başar Tüneli mevkisinde derz yenileme çalışması sebebiyle Gümüşhane-Trabzon yönünde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

 

Kaynak: AA

  • #Karayolları Genel Müdürlüğü #yol durumu bülteni #Kara yollarında durum

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