Konya-Adana yolunda feci kaza! Tır tankere arkadan çarptı: 2 yaralı
Konya’nın Ereğli ilçesinde arıza yaparak yolun kenarında duran tankere seyir halindeki tırın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesi istikametinden Ereğli istikametine seyir halinde olan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 ATV 817 plakalı Mercedes marka tır, geceden arıza yapan ve duba ile işaretleme yapılarak yolun sağında duran tankere arkadan çarptı.
Kazada iki aracın sürücüleri hafif yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”