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Konya’da 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilen ilçeler...

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Konya’da 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilen ilçeler...
Konya’da 14 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi mi? Olumsuz hava şartlarıyla Konya’nın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? İşte detaylar...

Ereğli Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Ereğli'de eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji verilerine göre, Ereğli ilçe merkezinde kar kalınlığı an itibarıyla 20 cm'ye ulaşmış olup, 14 Şubat 2025 Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının -6°C'ye kadar düşmesi beklenmektedir."

"Bu durumun oluşturabileceği buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek ve oluşabilecek risklere karşı gerekli tedbirleri almak amacıyla, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır:"

"14 Şubat 2025 Cuma günü, İlçe genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar (Özel Kreş, Anaokulu ve yaygın eğitim dahil )ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesi, Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılması. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HALKAPINAR'DA EĞİTİM-ÖĞRETİME 1 GÜN ARA
Halkapınar Kaymakamlığı da aralıksız devam eden kar yağışının ardından ve gece sıcaklığının -8 dereceye kadar düşmesi beklendiğinden İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

EMİRGAZİ'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA
Emirgazi Kayamakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu gece ve yarın gün içerisinde ilçe genelinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

SARAYÖNÜ'NDE EĞİTİME 1 GÜN KAR ARASI
Bununla birlikte Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada Sarayönü ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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