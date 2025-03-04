Konya’da acı olay! Ünlü doktor balkondan düşerek hayatını kaybetti

Olay, saat 14.50 sıralarında Konya'nın Meram İlçesi Havzan Mahallesi'nde bulunan MÜSİAD Konakları'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre 5'inci katta bulunan evlerinin balkonundan düşen 76 yaşındaki Dahiliye Profesörü Şamil Ecırlı hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Şamil Ecırlı kimdir?
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Ecırlı, Akademi Hastanesi ve Meram Tıp Fakültesi hastanesinde dahiliye görevinde bulundu. 3 ay önce emekli olduğu öğrenilen Ecırlı'nın iki çocuğu ve üç torunu vardı.
Kaynak: Haber Merkezi