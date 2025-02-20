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Konya’da bugün vefat edenler-20 Şubat

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler-20 Şubat
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 20 Şubat 2025 Perşembe günü vefat eden 13 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

HÜSEYİN KÖROĞLU
 

KONYA
20-04-1969

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

ÖZDEN EMRE
 

KONYA
17-11-1978

ÜÇLER MEZARLIĞI

AHMET SANDI
 

AKÖREN
01-07-1933

TEM MEZARLIĞI

NAİM KAYA
 

SARAY
20-11-1937

ULUIRMAK MEZARLIĞI

SELAHATTİN KAYA
 

AĞRI
13-05-1959

YAZIR MEZARLIĞI

HÜSEYİN KAYA
 

KONYA
19-12-1959

MUSALLA MEZARLIĞI

AYNUR ELTAŞ
 

KONYA
10-12-1942

MUSALLA MEZARLIĞI

ASUMAN ÇETİN
 

MENEMEN
01-01-1955

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

SAMİ ERTAVUKCU
 

KONYA
28-12-1946

ÜÇLER MEZARLIĞI

YAZAN FICLE
 

KONYA
12-02-2025

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

KAMİLE DOĞAN
 

SULUTAS
03-01-1938

SULUTAS MEZARLIĞI

OSMAN TURAN
 

CÜTKANLI
02-06-1927

YAZIR MEZARLIĞI

RÜVEYDE ÇANAK
 

KONYA
17-01-1962

ÜÇLER MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

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