Konya’da çöken apartmanda saniyelerle kurtuldular! 2 Suriyeli aile o anları anlattı

Konya’da 6 yıldır çöken 4 katlı Taşoluk Apartmanında yaşayan ve saniyelerle enkaz altında kalmaktan kurtulan 2 Suriyeli aile o anları anlattı.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Haşmetli Sokak'taki 4 katlı Taşoluk Apartmanının enkazı kaldırıldı.

Alan polis bariyeri ile çevrelenirken, yıkılmadan önce binayı terkedip canlarını kurtaranların çaresiz bekleyişi sürüyor.

6 yıldır çöken 4 katlı Taşoluk Apartmanında yaşayan ve saniyelerle enkaz altında kalmaktan kurtulan Suriyeli Muhammed Hacı Omar El Hacced, o anları anlattı.

Muhammed Hacı Omar El Hacced, "Çalışırken eşim aradı beni. Hemen eve geldim. Ben geldiğimde hanım ve 5 çocuğum çocuk çıkmışlar. O anda da bina yıkıldı. Saniyeler ile kurtulduk. 6 yıldır burada oturuyorduk. Ölenler komşumuzdu. Çıkmak istemedi. Son anda yıkılacağını anladı, kaçmaya çalıştı ama çıkamadı. Şimdi akrabalarımızın yanında kalıyoruz. Eşyalarımızın hepsi enkazda kaldı.” dedi.

Aynı binada yaşayanlardan Ahmet El Sarih de "Devletimiz bizi aradı. İhtiyaçlarımızı sordular. Yardım edeceklerini söylediler. Benim de 5 çocuğum var ve eşimle yaşıyoruz.” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi