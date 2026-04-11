Konya’da dernek binasında yangın paniği!

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin Konya Şubesi'nde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Alınan bilgiye göre, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
İtfaiye hızla müdahale etti
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.
Maddi hasar oluştu
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dernek binasında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Ali Asım Erdem)