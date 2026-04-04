Konya’da otomobil su kanalına uçtu! Sürücü yaralandı

Kaza Konya'nın Ilgın ilçesi Bulcuk yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücü yaralandı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ali Asım Erdem)