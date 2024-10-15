Konya’da sapık muhtara indirimsiz ceza!

Konya’da birlikte yaşadığı ve ’swinger’ partilerine katıldığı Meral A. (48) adlı kadının kızı S.A.’ya (17) cinsel istismarda bulunup, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını telefonuna kaydeden mahalle muhtarı Murat M. (54) ile kayıtları yaptığı öne sürülen anne Meral A.’nın yargılandığı davada karar çıktı. Muhtar Murat M. (54) indirimsiz 46 yıl 10 ay 15 gün, Meral A. da yine indirimsiz 39 yıl 4 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı evli ve 1 kız çocuk babası Murat M.'nin, S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde suç duyurusu yapıldı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi Meral A.'nın da muhtar ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Murat M. ve Meral A., 18 Şubat'ta gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat M.'nin el konulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

S.A., o dönem soruşturma aşamasında Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, 17 yaşında olduğunu, Murat .'nin istismarlarının 3 yıldır aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A. ifadesinde, Murat M.'den şikayetçi olmadığını belirtti.

Meral A. ise o dönemdeki ifadesinde, "Murat M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" diye konuştu.

Muhtar Murat M.'de ifadesinde S.A. ile ilişkiye girdiğini itiraf ederek, "Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi. Muhtar Murat M. ve anne Meral A. tutuklandı.

HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında açılan davada mahkeme heyeti 4'üncü duruşmada S.A.'nın annesi ve sevgilisi muhtar hakkında kararını verdi. Heyet, hiçbir indirim uygulamadığı anne Meral A. ve sevgilisi muhtar Murat M.'ye, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30'ar yıl, 'Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içerir ürünlerin üretiminde çocukların kullanılması' suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün, ayrıca Murat M'ye 'Müstehcenlik' suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası veridi. Meral A. ile Murat M. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraat etti.

Kaynak: DHA