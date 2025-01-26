Konya’da Taşoluk Apartmanı çöktü! Enkaz kaldırıldı, vatandaşlar olay yerine akın etti
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Konya’da 2 kişiye mezar olan 4 katlı Taşoluk Apartmanının enkazı kaldırıldı, cadde trafiğe açıldı. Vatandaşlar enkaz alanını görmek için gün boyu Beyşehir Caddesine akın etti.ar olan 4 katlı Taşoluk Apartmanının enkazı kaldırıldı, cadde trafiğe açıldı. Vatandaşlar enkaz alanını görmek için gün boyu Beyşehir Caddesine akın etti.
24 Ocak Cuma akşamı tüm Türkiye'nin gözü Konya'ya çevrildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Haşmetli Sokak'taki 4 katlı Taşoluk Apartmanı büyük bir gürültüyle çöktü.
Ekipler anında seferber oldu, arama kurtarma çalışmaları başladı.
Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ, 2'sinin ise cansız bedeni çıkartıldı.
Arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldıktan sonra binanın enkazı dün akşam saatlerinde tamamen kaldırıldı ve Beyşehir Caddesi trafiğe yeniden açıldı.
Bugün bir çok vatandaş alanı görmek için olay yerine geldi.
Vatandaşlar, polis bariyeri ile çevrili alanı görmek için zaman zaman yoğunluk oluşturdu.
Bölgede görevli polis ekipleri caddede trafik akışının sağlanması için çaba harcadı.
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