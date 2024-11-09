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Konya’da yangın paniği! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya’da yangın paniği! 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Konya’nın Seydişehir ilçesinde askerden izne gelen genç ile arkadaşlarının oturduğu evde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, yangında evde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece saatlerinde Alaylar Bir Mahallesi 152164. Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin ikinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.A.K.'nin kiracı olarak oturduğu evde askerden izinli gelen oğlu F.K. ve arkadaşları bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına adlı. Ekipler evin içerisinde 24 yaşındaki Şükrü Ali E.' yi baygın olarak buldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden indirilen Şükrü Ali E., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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