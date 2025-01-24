Konya’dan turizme önemli öneri! “İtfaiye amirlikleri kurulsun’’

Selçuk Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölüm Başkanı Abdullah Koca, “turistik yerlere itfaiye amirlikleri kurulması“ önerisinde bulundu.

Öğretim Görevlisi Koca yaptığı açıklamada, yangın yönetmeliğine uygun şekilde yapılan yangın merdivenlerinin ve alınan güvenlik tedbirlerinin olası faciaların önüne geçme noktasında önemli olduğunu söyledi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de dışarıda bir yangın merdiveninin bulunmadığını gözlemlediğini aktaran Koca, yönetmeliğe göre 21,5 metre yüksekliğe kadar olan binalarda içeride yangın merdiveni olmasının zorunlu olduğunu, 21,5 ve üzerinde yüksekliklerdeki binalardaysa bu merdivenlerin dışarıda olması gerektiğini belirtti.

Koca, merdivenlerin yangına dayanıklı malzemelerden yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yangın merdivenleri, yangında insanlar oradan tahliye olacağı için iniş çıkışın rahatça yapılabileceği şekilde ve dayanıklı malzemeden yapılmalı. Denetimler yapılırken, ruhsatlar verilirken, detaylı şekilde incelenmesi gerekiyor. Buna göre de uygunluk raporlarının, itfaiyeler tarafından ruhsatlarının verilmesi gerekiyor. Bu tip yerlerde sağlam malzeme, alüminyum, demir veya bazı yerlerde çelik kullanılması lazım. İnsanların kalabalık olduğu yerler otellerdir, alışveriş merkezleridir, sinema salonlarıdır, büyük yurtlardır, okullardır. Bu tip yerlerde bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Malzemeden kesinlikle kaçınılmaması gerekiyor. Basından da takip ediyoruz, çok ciddi anlamda ihmaller söz konusu. Orada küçücük önlemlerin alınmamasından dolayı maalesef bugün çok sayıda vatandaşımız canından oldu."

Yangın merdivenlerinin yönetmeliğe göre yapılmasının önemine işaret eden Koca, otellerde veya büyük işletmelerde insanların hızlı şekilde tahliyesi için yangın merdiveninin en az 120 santimetre genişliğinde olması gerektiğini söyledi.

Yangın merdivenlerinin kesinlikle binaların ortasında olmaması gerektiğini vurgulayan Koca, "(Grand Kartal Otel) Etrafındaki farklı işletmelere baktığımız zaman hepsinin yangın merdivenlerinin dışarıda olduğunu görüyoruz. Bu otelde de bu şekilde olmuş olsaydı, bu tarz şeylerle karşılaşmayacaktık ve yangın güvenlik sistemleri de tam teşekküllü şekilde çalışmış olsaydı, bu kadar vatandaşımızın canına mal olmazdı." değerlendirmesini yaptı.

Yangın uyarı ve söndürme sistemleri önemli

Abdullah Koca, yangın çıkış kapıları konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek, "Özellikle büyük yerlere (işletmelere) gittiğimde kapıları kontrol ediyorum ama çoğunda maalesef bu tip yerlerde ya kilitli olduğunu görüyoruz ya da yangın merdivenlerinin veya kapılarının önüne malzemelerin konulduğunu görüyoruz. O kapılar çıkış yeri, tahliye yeri olduğu için bunların kesinlikle açık olması gerekiyor ve o tip yerleri fazla eşyalarla da kapatmamamız gerekiyor. Koridorlarda alarm sistemi, odalarda gaz maskeleri, yangın söndürme sistemleri bulunması, alışveriş merkezlerinde veya otellerde önemli faciaların önüne geçebilir." ifadelerini kullandı.

Yangında itfaiyenin anında müdahalesinin çok önemli olduğunu belirten Koca, Grand Kartal Otel'de itfaiyenin ihbardan 45 dakika sonra bölgeye ulaşabildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yangın çok hızlı yayıldığı için 45 dakika çok büyük zaman. İklim özellikleri, coğrafi şartlar da buna ekleniyor ki burası dağlık bir yer. Büyük işletmeler kendi itfaiye birliklerini oluşturabilir. Belediye itfaiyesinin geç geldiği söyleniyor. Benim görüşüm, bu tip yerler turistik yerler olduğu, büyük işletmeler bulunduğu için belediyeler grup amirlikleri, itfaiye birlikleri açabilir. Bunlar zor şeyler değil."

Kaynak: AA