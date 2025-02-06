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Konya Karatay Nüfusu 2024-2025 | Karatay ilçesinin güncel nüfus verileri ne kadar?

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Konya Karatay Nüfusu 2024-2025 | Karatay ilçesinin güncel nüfus verileri ne kadar?
Konya’nın Karatay ilçesinin nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024-2025 yılı verilerine göre merak konusu oldu. Peki, Karatay ilçesinde yaşayanların sayısı ne kadar?

Konya Karatay ilçesinin güncel nüfusu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre, Konya'nın toplam nüfusu 2 milyon 330 bin 24 kişi oldu.

Selçuklu zirvede!

Konya'nın en kalabalık ilçeleri arasında 700 bin 358 kişiyle Selçuklu ilk sırada yer alırken, onu 385 bin 432 kişiyle Karatay ve 348 bin 71 kişiyle Meram takip etti.

Bu üç ilçe, Konya'nın şehir merkezini oluşturuyor ve nüfus artış hızlarında belirgin bir yükseliş gözlemlendi.

Konya'nın Karatay ilçesi kaçıncı sırada?

Konya'nın Karatay ilçesi, toplam nüfusu ile dikkat çeken önemli ilçelerden biri oldu. 2024-2025 yılı itibariyle Karatay'da yaşayan kişi sayısı 385.432'ye ulaşarak, şehrin en kalabalık 2. ilçesi olma özelliğini taşıyor. Bu ilçenin nüfus artış hızında da önemli bir yükseliş yaşandığı gözlemlendi.

Karatay hem gelişen altyapısı hem de artan nüfusu ile Konya'nın en dinamik ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor.

KONYA VE İLÇELERİNİN 2024 YILI NÜFUS VERİLERİ

İL VE İLÇE

TOPLAM NÜFUS

YLLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI

Konya

2 330 024

4,2

Ahırlı

 4 666

-74,5

Akören

 5 857

-7,7

Akşehir

 93 719

8,3

Altınekin

 14 593

-17,5

Beyşehir

 79 629

7,6

Bozkır

 25 199

-26,9

Cihanbeyli

 50 021

-17,9

Çeltik

 9 726

-59,7

Çumra

 68 551

0,1

Derbent

 4 014

-35,7

Derebucak

 5 540

-44,1

Doğanhisar

 14 445

-25,3

Emirgazi

 7 739

-26,3

Ereğli

 156 253

15,5

Güneysınır

 9 287

-13,7

Hadim

 11 049

-36,4

Halkapınar

 4 009

-42,5

Hüyük

 15 033

-26,1

Ilgın

 53 239

-8,8

Kadınhanı

 31 494

-11,3

Karapınar

 51 324

3,1

Karatay

 385 432

25,0

Kulu

 51 794

-12,5

Meram

 348 071

2,1

Sarayönü

 28 533

-15,1

Selçuklu

 700 358

6,6

Seydişehir

 66 067

2,1

Taşkent

 5 931

-162,3

Tuzlukçu

 6 127

-66,1

Yalıhüyük

 1 678

-99,7

Yunak

 20 646

-30,7

Kaynak: Haber Merkezi

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