Konya Karatay Nüfusu 2024-2025 | Karatay ilçesinin güncel nüfus verileri ne kadar?

Konya Karatay ilçesinin güncel nüfusu açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 yılı nüfus verilerine göre, Konya'nın toplam nüfusu 2 milyon 330 bin 24 kişi oldu.
Selçuklu zirvede!
Konya'nın en kalabalık ilçeleri arasında 700 bin 358 kişiyle Selçuklu ilk sırada yer alırken, onu 385 bin 432 kişiyle Karatay ve 348 bin 71 kişiyle Meram takip etti.
Bu üç ilçe, Konya'nın şehir merkezini oluşturuyor ve nüfus artış hızlarında belirgin bir yükseliş gözlemlendi.
Konya'nın Karatay ilçesi kaçıncı sırada?
Konya'nın Karatay ilçesi, toplam nüfusu ile dikkat çeken önemli ilçelerden biri oldu. 2024-2025 yılı itibariyle Karatay'da yaşayan kişi sayısı 385.432'ye ulaşarak, şehrin en kalabalık 2. ilçesi olma özelliğini taşıyor. Bu ilçenin nüfus artış hızında da önemli bir yükseliş yaşandığı gözlemlendi.
Karatay hem gelişen altyapısı hem de artan nüfusu ile Konya'nın en dinamik ilçelerinden biri olarak öne çıkıyor.
KONYA VE İLÇELERİNİN 2024 YILI NÜFUS VERİLERİ
|
İL VE İLÇE
|
TOPLAM NÜFUS
|
YLLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI
|
Konya
|
2 330 024
|
4,2
|
Ahırlı
|
4 666
|
-74,5
|
Akören
|
5 857
|
-7,7
|
Akşehir
|
93 719
|
8,3
|
Altınekin
|
14 593
|
-17,5
|
Beyşehir
|
79 629
|
7,6
|
Bozkır
|
25 199
|
-26,9
|
Cihanbeyli
|
50 021
|
-17,9
|
Çeltik
|
9 726
|
-59,7
|
Çumra
|
68 551
|
0,1
|
Derbent
|
4 014
|
-35,7
|
Derebucak
|
5 540
|
-44,1
|
Doğanhisar
|
14 445
|
-25,3
|
Emirgazi
|
7 739
|
-26,3
|
Ereğli
|
156 253
|
15,5
|
Güneysınır
|
9 287
|
-13,7
|
Hadim
|
11 049
|
-36,4
|
Halkapınar
|
4 009
|
-42,5
|
Hüyük
|
15 033
|
-26,1
|
Ilgın
|
53 239
|
-8,8
|
Kadınhanı
|
31 494
|
-11,3
|
Karapınar
|
51 324
|
3,1
|
Karatay
|
385 432
|
25,0
|
Kulu
|
51 794
|
-12,5
|
Meram
|
348 071
|
2,1
|
Sarayönü
|
28 533
|
-15,1
|
Selçuklu
|
700 358
|
6,6
|
Seydişehir
|
66 067
|
2,1
|
Taşkent
|
5 931
|
-162,3
|
Tuzlukçu
|
6 127
|
-66,1
|
Yalıhüyük
|
1 678
|
-99,7
|
Yunak
|
20 646
|
-30,7
Kaynak: Haber Merkezi