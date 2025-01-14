Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Konya merkezli Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Karaman olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ediyor.
Diğer şüphelinin yakalaması için ise çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi