GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya Valisi İbrahim Akın, Karapınar’da esnaf ve muhtarlarla buluştu

Konya Valisi İbrahim Akın, Karapınar’da esnaf ve muhtarlarla buluştu
Konya Valisi İbrahim Akın, Karapınar ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu, muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Akın ilk olarak, ilçedeki Sultan Selim Külliyesi'nde esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

2 kişi ve yazı görseli olabilir

Ardından kaymakamlıkta muhtarlarla bir araya gelen Akın, vatandaşın ihtiyaçlarının titizlikle değerlendirileceğini belirtti.

Daha sonra Karapınar Belediyesi'ni ziyaret eden Akın, ilçe genelindeki projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

5 kişi ve yazı görseli olabilir

Akın'a Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ile belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

3 kişi, amerikan futbolu oynayan insanlar, Oval Ofis ve yazı görseli olabilir

Kaynak: AA

  • #Karapınar ilçesi #Konya Valisi İbrahim Akın #muhtarlarla buluşma #ziyaret

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER