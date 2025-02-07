Konya’ya teleferik hattı geliyor! Başlangıç ve bitiş noktaları belli oldu

Konya’ya, Türkiye’nin en uzun ikinci teleferik hattı geliyor. Müjdeyi Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı verdi. Başkan Pekyatırmacı, Türkiye’nin en uzun ikinci teleferik hattını Konya’ya kazandıracaklarını söyledi. Bursa Uludağ’daki teleferiğin ardından en uzun hattı yapacaklarını belirten Pekyatırmacı, “5.1 kilometre uzunluğundaki teleferik hattımız Sille Seyir Tepesi’nin girişinden başlayacak ve Gevale Kalesi’nde sona erecek” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Marjinal Diyalog Programı'na katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Pekyatırmacı, Konya'ya Türkiye'nin en uzun ikinci teleferik hattını kazandıracaklarını duyurdu.

Konya'ya Türkiye'nin en uzun ikinci teleferik hattı geliyor!

Fizibilite çalışmalarını bitirir bitirmez şehre teleferik hattı kazandıracaklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı şu ifadeleri kullandı: "Köklü bir geçmişe sahip olan ve binlerce yıllık bir geçmişi bulunan Konya'mız için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle Sille'de yaptığımız çalışmalar uzun yıllardır devam ediyor. Takkeli Dağ'da bulunan Gevale Kalesi'nde yine 10 yıla yakın süredir hem kazı hem de restorasyon çalışmasını devam ettiriyoruz. Takkeli, Konya'nın neresine giderseniz gidin her taraftan görebileceğiniz bir yükseltide ama tepesinde ne olduğunu kimse bilmiyor. İnşallah yakın zamanda burası artık turizme açılmış olacak ve Konya'nın tarihini en güzel şekilde ifade eden önemli turizm merkezlerinden biri olacak.”

Ulaşım sorunu teleferik projesi ile çözüme kavuşacak

Takkeli Dağ'da bulunan Gevale Kalesi'nde çalışmalar tamamlandıktan sonra burada turistik amaçlı gelen misafirlerin gezebileceği bir gezi güzergâhını planladıklarını söyleyen Başkan Pekyatırmacı: "Ayrıca burada bir karşılama merkezi oluşturuyoruz. Buradaki son çalışmalar bitirdikten sonra Gevale Kalesi, Konya'nın en önemli tarihi turistik mekânlarından biri haline gelecek. Tabi buraya ziyaretçilerimizi getirebilmek, onları burada misafir edebilmek için ulaşımla ilgili problemi de çözmek gerekiyor. Bu nedenle bir teleferik projesini hayata geçiriyoruz. Ön fizibilite çalışmalarını bitirdik. Şu anda planla ilgili diğer çalışmaları yürütüyoruz. Bu uzun soluklu bir çalışma ama artık yavaş yavaş ete kemiği bürünmeye başladı. Bu projeyi inşallah tamamladığımız zaman Konya turizm ve şehircilik anlamında çok farklı bir boyuta geçmiş olacak. İşin en önemli kısmı Konya'mızda ulaşımı en zor olan mekanlardan birisi olan Takkeli Dağ ve Gevale Kalesi'ne bu teleferik hattıyla birlikte çıkmış olacağız” dedi.

Teleferik hattının başlangıç ve bitiş noktaları nerelerde olacak?

Bursa Uludağ'daki teleferik hattından sonra da Türkiye'de ikinci uzun hattı Konya'da hayata geçireceklerinin altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Planlamalarımıza göre bu teleferik hattı Sille yolu üzerinde Seyir Tepesi girişinden başlayacak. Seyir Tepesi'nin üst kısmında bir istasyonumuz olacak. Burada aynı zamanda bir ara istasyonumuz olacak. Konya'ya gelen misafirlerimizin şehrimizde en üç gece konaklamasını arzu ediyoruz.”

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi