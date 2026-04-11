Polis Haftası kapsamında öğrencilerden Konya Emniyet teşkilatına ziyaret

Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Ziyaretler çerçevesinde öğrenciler, İl Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek ile bir araya gelirken Çevik Kuvvet, Bölge Trafik ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerini de gezme fırsatı buldu.
Birimlere Ziyaret Gerçekleştirildi
Etkinlik kapsamında öğrenciler, emniyet birimlerinin çalışma alanlarını yakından inceleyerek görevleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında yetkililer tarafından öğrencilere emniyet hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Ziyaret boyunca öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirilirken, merak ettikleri sorular emniyet personeli tarafından içtenlikle yanıtlandı. Etkinliğin, öğrencilerin güvenlik güçlerini daha yakından tanımasına katkı sağladığı belirtildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, nazik ziyaretleri için öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”