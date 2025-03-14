Selçuklu’da Cuma Buluşmaları Sürüyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı her hafta farklı bir camide gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları kapsamında mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerinin temel alındığı Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Selçuk Mahallesi oldu. Başkan Pekyatırmacı, Gökal Camii'nde kılınan namazın ardından vatandaşlarla bir araya gelerek cumalarını tebrik etti.

Cuma programında Başkan Pekyatırmacı'ya Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı; "Ramazanın bereketini hemşehrilerimiz ile beraber paylaşıyoruz"

Ramazan ayının bereketini Cuma buluşmaları ile taçlandırdıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; "Selçuklu'da hemşehrilerimizle olan gönül bağımızı güçlü tutmaya ve her fırsatta mahallelerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz ve halkımızın yoğun ilgisi ile devam eden Cuma buluşmalarını, Ramazan ayının rahmet ve bereketi ile taçlandırıyoruz. Bu hafta Selçuk mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların Cumalarını tebrik etik. Bu ayın manevi ikliminden istifade ederek Ramazan bereketini hemşehrilerimiz ile hep beraber paylaşıyoruz. Bu hasbihallerimiz sayesinde Selçuklumuzu daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyoruz. Allah bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Tüm hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı, huzurlu Ramazanlar diliyorum." dedi.

Kaynak: Bülten