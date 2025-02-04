1922 Konyaspor Aliağa maçına hazırlanıyor!

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden 1922 Konyaspor, ligin 19. haftasında evinde oynayacağı Aliağa maçının hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya ve yardımcıları nezaretinde Saraçoğlu Tesisleri'nde çalışan Yavru Kartallar, taktik antrenmanlarına da başlıyor.
Taktik antrenmanlar başlıyor
1922 Konyaspor'da taktik antrenmanlar da başlıyor. Teknik direktör Çağdaş Çankaya nezarwetinde çalışan Yavru Kartallar, Aliağa maçında uygulayacağı taktiği deneyemeye başlayacak. 1922 Konyaspor ile Aliağa arasında; 9 Şubat Pazar günü Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.,
(Selman Kaya)