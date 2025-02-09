Adana Demirspor Galatasaray maçında sahadan çekildi

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçında ilginç bir gelişme yaşandı.
Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi.
Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.
Kaynak: Haber Merkezi