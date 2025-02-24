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Antalya’da TORKU fırtınası

Sibel Elmas
Muhabir
Antalya’da TORKU fırtınası
Torku Şekerspor, Antalya’da düzenlenen Türkiye Kupası 2. Etap Bisiklet Yarışları’nda 12 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası 2. Etap Bisiklet Yarışları'nda Torku Şekerspor, büyük bir başarıya imza atarak toplamda 12 madalya kazandı.

Zamana karşı, yol yarışı ve kriteryum kategorilerinde gösterdikleri üstün performansla öne çıkan Torku Şekersporlu bisikletçiler, iki ayrı takım Türkiye Kupası'nı da kazanarak turnuvaya damga vurdu.

Zamana Karşı kategorisinde; U 13 Görkem Acar altın madalya, U 13 Eymen Ekmekçi gümüş madalya, U 15 Mustafa Doğru bronz madalya, U 17 Vedat Söker gümüş madalya kazanırken, Yol Yarışlar kategorisinde U 13 Eymen Ekmekçi altın madalya, U 13 Görkem Acar gümüş madalya, U 13 Ali Hamza Şengül bronz madalya, U 17 Mustafa Kemal Gündogdu altın madalya kazandı.

Yine Torku Şekersporlu bisikletçiler Kreteryum kategorisinde U 13 Mete Acar altın madalya, U 13 Eymen Ekmekçi Genel klasmanda altın madalya, U 15 Mustafa Doğru gümüş madalya, U 17 Mustafa Kemal Gündogdu gümüş madalya kazandı. Torku Şekerspor ayrıca Takım Türkiye Şampiyonluğu da kazanarak, U 13 Türkiye takım şampiyonluğu ve altın madalya, U 17 Türkiye takım şampiyonluğu ve altın madalya kazandı. 

Torku Şekerspor antrenörü İsmail Uğurlu yaptığı açıklamada; "Torku Şekerspor olarak bütün yaş kategorilerinde ayrı ayrı girip ayrı ayrı derece yapan tek kulüp olma özelliğini devam ettiriyoruz. Ülkemize başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyoruz. Ülkemize Avrupa'da derece yapacak sporcu yetiştirmeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle yarışlarda başarı elde eden tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

(Sibel Elmas)

 

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