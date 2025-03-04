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Başkan Yüksel Yıldırım’dan TFF’ye Sert Eleştiri: “Bu İşler Bana Ters!’’

Başkan Yüksel Yıldırım’dan TFF’ye Sert Eleştiri: “Bu İşler Bana Ters!’’

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik eleştirilere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, özellikle TFF seçimlerinde kulüplerin tutumunu eleştirerek, "Fenerbahçe dışında herkes bu federasyona oy verdi, şimdi herkes karşı çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Gerginlik Yaşamıştı, Şimdi Destek Verdi!

Süper Lig'in ilk devresinde Fenerbahçe maçı öncesinde yaptığı açıklamalar nedeniyle sarı-lacivertli camia ile gerginlik yaşayan Yıldırım, son dönemde Fenerbahçe'nin TFF'ye yönelik eleştirilerine hak verdiğini belirtti. Bu açıklama, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

TFF Seçimlerinde Trabzonspor Ayrıntısı!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adaylığına destek vermeyeceğini açıkladı. Bunun nedeni olarak ise Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki rekabeti gösterdi.

Bu karar, Karadeniz'in iki köklü kulübü arasındaki gerilimi yeniden alevlendirdi. Samsunspor ve Trabzonspor taraftarları arasında sosyal medyada karşılıklı yorumlar yapılırken, Yıldırım'ın bu çıkışı futbol camiasında tartışma konusu oldu.

TFF seçimleri ve Samsunspor'un duruşu ilerleyen günlerde nasıl şekillenecek? Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları futbol dünyasında yankı uyandırmaya devam edecek gibi görünüyor!

Kaynak: Haber Merkezi

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