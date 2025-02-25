Beşiktaş – Antalyaspor maçı: Beşiktaş Antalyaspor istatistikleri; REKABET TARİHİ VE İSTATİSTİKLER

Beşiktaş Antalyaspor maçına sayılı saatler kaldı. Beşiktaşlı ve Antalyasporlu taraftarlar iki takım arasındaki rekabeti merak ediyor. İşte Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki istattistiklerini haberimizde derledik.
Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya gelidi. Siyah-beyazlı ve kırmızı-beyazlı taraftarlar, iki takım arasındaki rekabetin detaylarını merak ediyor. İşte Beşiktaş – Antalyaspor maç istatistikleri ve geçmiş karşılaşmaların detayları.
Beşiktaş – Antalyaspor Rekabeti
Beşiktaş ve Antalyaspor arasındaki Süper Lig rekabeti, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 6-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçla başladı.
İki takım arasında şimdiye kadar oynanan 56 maçın 35'ini Beşiktaş kazandı, 8'ini Antalyaspor kazandı, 13 maç ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 116 gol atarken, Antalyaspor 53 kez fileleri havalandırdı.
Beşiktaş İç Sahada Üstün
Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor'a karşı iç sahada oynadığı maçlarda üstün bir performans sergiledi. Beşiktaş, ev sahibi olarak oynadığı 28 maçın 18'ini kazandı, 4'ünü Antalyaspor kazandı, 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 51 gol attı, Antalyaspor ise 15 golle karşılık verdi.
Beşiktaş – Antalyaspor Maçı Ne Zaman?
Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki mücadele 25 Şubat'ta (bugün) oynanacak ve iki takım tur için sahada.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”