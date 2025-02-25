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BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ: Antalyaspor teknik direktörü kim?

Fatih Bayram
İnternet Editörü
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ: Antalyaspor teknik direktörü kim?
Antalyaspor, Süper Lig’in 2024-2025 sezonunun başında teknik direktörlük için Fenerbahçe’nin eski efsanesi Alex de Souza ile anlaşmıştı. Ancak 13 Ocak 2025 tarihinde Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor’un yeni teknik direktörü kim olduğu taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 3. hafta maçları ile kaldığı yerden devam ediyor. Bugün (25 Şubat 2025 Salı) oynanacak olan Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşması öncesinde, teknik direktörün kim olduğu sorusu gündemde.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Antalyaspor, Alex de Souza'nın görevine son verdikten sonra, 14 Ocak 2025 tarihinde Emre Belözoğlu'nu teknik direktörlük görevine getirdi.

Emre Belözoğlu, Antalyaspor ile çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak takımın başında görevine devam ediyor.

EMRE BELEZOĞLU KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Zeytinburnu'nda bulunan Yenidoğan Güneşspor'un altyapısında futbola başlayan Emre Belözoğlu sırayla Zeytinburnuspor, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe ve Atletico Madrid'de forma giydi.

Daha sonra tekrardan Fenerbahçe'ye dönerek 2015 yılına kadar oynadı. 2015-2-19 yılları arasında İstanbul Başakşehir formasıyla oynadıktan sonra tekrardan Fenerbahçe'ye transfer oldu ve kariyerini noktaladı.

A Milli Takım'da 101 karşılaşmada görev alan Emre Belözoğlu 9 gol attı.

Teknik direktörlük kariyerine ise 2020 yılında Fenerbahçe'de başladı. Sportif direktör olarak başlayan Emre Belözoğlu bir süre geçici teknik direktörlük yaptı.

Daha sonra İstanbul Başakşehir ve MKE Ankaragücü'nde teknik direktör olarak çalışan eski milli futbolcu günümüzde ise Antalyaspor'un başında bulunuyor.

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