Blaz Kramer 11 dakika oynadı

Slovenya'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki Norveç ve Kazakistan maçlarının kadrosuna dahil edilen Tümosan Konyaspor'un golcü oyuncusu Blaz Kramer, milli formayı 11 dakika terletti. 28 yaşındaki futbolcu deplasmanda oynanan Norveç maçının 79. dakikasında Leipzigli Benjamin Sesko'nun yerine oyuna dahil oldu. Kramer, takip eden Kazakistan maçının kadrosunda ise yer almadı.
Kramer'in 16 maçta 5 golü var
Tümosan Konyaspor'un sezon başında Polonya ekiplerinden Legia Warszawa'dan kadrosunda kattığı Blaz Kramer, şu ana kadar olan süreçte 16 maçta forma giydi. 895 dakika sahada kalan 28 yaşındaki oyuncu, 5 kez gol sevinci yaşadı. Skor katkılarını Warszawa formasıyla yapan Kramer, bunlardan 2'sini formasıyla UEFA Konferans Ligi'nde, 3'ünü ise Polonya Ekstraklasa'de kaydetti.
(Sibel Elmas)