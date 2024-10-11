Büyükşehir’in gözü Haremspor maçında

Hafta içi mesaisinde Ankaragücü'nün konuğu olan ve rakibine 97-83'lük skorla boyun eğen sarı-siyahlılar, kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Harem maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.
Haremspor maçı ne zaman?
Ligde şu ana kadar olan süreçte çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Konya Büyükşehir Belediyespor, Haremspor karşısında kazanarak taraftarının gönlünü almak istiyor. Konya Büyükşehir Belediyespor ile Haremspor arasında; 13 Ekim Pazar günü Selçuklu Belediye Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
(Sibel Elmas)