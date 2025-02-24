Derbiye geri sayım başladı: Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi kim?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında, bu akşam saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Ligin namağlup lideri Galatasaray, 57 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi duyuruldu. Galatasaray, Süper Lig'deki namağlup liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe ise 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Derbiye geri sayım başladı

GS – FB maç kadrosu her iki takımın taraftarlarını heyecanlandırmış durumda. Maç saatine yakın açıklanacak olan resmi kadrolar, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Bu dev mücadele, yalnızca puan durumu açısından değil, aynı zamanda derbinin havası ve stratejik hamleleri ile de büyük önem taşıyor.

Trendyol Süper Lig'de liderlik mücadelesi veren bu iki dev kulüp, futbolseverlere unutulmaz bir derbi deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabetin son bölümüne, futbolseverler 24 Şubat akşamı RAMS Park'ta şahit olacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi kim?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, derbinin VAR hakemi Sloven Alen Borosak olacak. Onur Özütoprak ise karşılaşmada AVAR olarak görev alacak.

Alen Borosak kimdir, nereli, hangi maçları yönetti?

Alen Borosak, Slovenyalı bir futbol hakemidir. 6 Kasım 1987 tarihinde Maribor, Slovenya'da doğmuştur ve şu anda 37 yaşındadır. Hakemlik kariyeri boyunca çeşitli maçlarda görev almış ve uluslararası düzeyde de tanınmıştır. Özellikle 2024-2025 sezonunda dikkat çeken bir isim olarak, Slovenya futbol camiasında tecrübeli bir hakem olarak bilinir ve kariyeri boyunca gösterdiği performansla adından söz ettirmiştir. Doğum yeri olan Maribor, Slovenya'nın futbol kültürü açısından önemli şehirlerinden biridir ve Borosak da bu bölgeden çıkan yetkin hakemlerden biridir.