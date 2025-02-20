Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında evinde AZ Alkmaar’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. İlk 1 maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Jakobs, Morata, Yunus Akgün ve Icardi karşılaşmada forma giyemeyecek. Önceki maçta gördüğü kırmızı kart yüzünden cezalı duruma düşen Kaan Ayhan da sahada yer alamayacak. Peki, Galatasaray’da AZ Alkmaar maçında ilk 11’de kimler var? İşte Galatasaray - AZ Alkmaar maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Galatasaray, bu hafta AZ Alkmaar ile Avrupa Ligi play off turu rövanş maçına çıkacak. Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Peki, Galatasaray AZ Alkmaar kadrosu açıklandı mı? Galatasaray AZ Alkmaar muhtemel 11'ler! GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ikinci ayak maçında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 20 Şubat Perşembe günü oynanacak mücadelenin biletleri GSPara Kredi ve banka kartlılarına öncelikli olarak satışa sunuldu! Biletler 18 Şubat 2025 Salı saat 12.00'de ise GS logolu passolig kartlara passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır. GALATASARAY AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray AZ Alkmaar Avrupa Ligi son 16 play off turu rövanş maçı, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. GALATASARAY AZ ALKMAAR MUHTEMEL 11LER BELLİ OLDU MU?

Galatasaray AZ Alkmaar muhtemel 11'leri : Galatasaray : Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Cuesta, Berkan, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Osimhen AZ Alkmaar : Owusu-Oduro, Goes, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Koopmeiners, Claise, Mijnans, Lahdo, Poku, Parrott

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