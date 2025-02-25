Galatasaray – Fenerbahçe Derbisi: Maç Sonucu, Canlı Yayın ve Özetler

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi, dün akşam tamamlandı. Derbi sonucu, maç kaç kaç gibi sorgular internette en çok aranan terimler arasında yer alıyor. Taraftarlar, Galatasaray Fenerbahçe maçı sonucunu öğrenmek için anlık maç sonucu, derbi kaç kaç ve gs fb maç sonucu gibi anahtar kelimelerle bilgi arıyor.

Maç Sonucu ve Önemli Dakikalar

Süper Lig'in 25. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray, Rams Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti.

Mücadele 0-0 sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girdi.

İkinci yarıda tempo artarken iki takım da aradığı golü bulamadı.

Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet serisi sona eren lider Galatasaray'ın puanı 64 oldu. Ligde 7 maç sonra kazanamayan Fenerbahçe ise 58 puanla zirvenin 6 puan gerisinde kaldı.

Maçın 69. dakikasında Sara'nın sakatlanması üzerine maça giren Yunus 6 maç sonrasında sahaya çıkmıştı. 90+2'de sarı kart alması üzerine Yunus cezalı konuma düştü.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Kostic'in sol kanattan içeriye gönderiği topa Sanchez müdahale etmişti. Lemina'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Ceza sahası sağ çaprazından yapılan vuruşla beraber top üstten auta çıktı.

İkinci yarının 49. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın, sol çaprazından içeriye doğru attığı topa kimse dokunamadı ve İrfan Can soluna kurtardı. Mücadelede 54. dakikada Kostic'in kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü, penaltı noktası üzerinde topa kafayla vurdu fakat Muslera topu yakaladı. 62. dakikada Dzeko ve Abdülkerim Bardakcı'nın mücadelesi sonrası seken topu Fred, ceza sahasının sağ çaprazından vurarak auta çıkardı.

67. dakikada Kosctic'in sol kanattan kullandığı korner Djiku'nun kafa vuruşuyla ilerlerken Muslera topu çıkarmayı başardı. 88. dakikada Amrabat'ın pas hatası sonrası Lemina topu önünde bulurken ceza yayı gerisinden yaptığı vuruş gol olmadı, kaleci İrfan Can kurtardı.

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Derbi Kadroları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla ligde puanını 64 yapan lider sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi sarı-lacivertli ekip ile aradaki 6 puanlık farkı korudu.

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