Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi için heyecan dorukta. Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2024-2025 sezonu maç fikstürüne göre, derbinin tarihi belli oldu. Her iki takım da derbiye eksik oyuncularla çıkacak. Ayrıca, merakla beklenen hakem de duyuruldu; Slavko Vincic derbiyi yönetecek. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte GS-FB derbi tarihi 2025...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, büyük bir heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışında zirveye oynayan iki ekip, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. GS-FB derbisi 2025 ne zaman oynanacak sorusu, futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi tarihte ve hangi haftada yapılacak? GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI 2025 NE ZAMAN OYNANACAK? Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2024-2025 sezonu maç takvimine göre, bu heyecan verici derbi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI 2025 SAAT KAÇTA? Mücadele, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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