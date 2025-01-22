Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta heyecanı 24 Ocak Cuma, 25 Ocak Cumartesi, 26 Ocak Pazar ve 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
24 Ocak Cuma
20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
25 Ocak Cumartesi
13.30 Sivasspor - Kayserispor: Burak Pakkan
16.00 Corendon Alanyaspor - Başakşehir: Emre Kargın 19.00 Galatasaray - Konyaspor: Halil Umut Meler
26 Ocak Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Çağdaş Altay
16.00 Bodrum FK - Eyüpspor: Ozan Ergün
16.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Atilla Karaoğlan
27 Ocak Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu
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