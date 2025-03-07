Konya Büyükşehir İstanbul sınavında

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Lig'de mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 28. haftasında İstanbul Anka'nın konuğu olacak. Haftaya 41 puanla 9. sırada giren sarı-siyahlılar, 27 puanla 18 yani son sırada yer alan İstanbul ekibine konuk olacak.
Zorlu karşılaşma ne zaman?
Normal sezonda son haftalara yaklaşılırken, telafisi olmayan maçlar ön plana çıktı. Sürecin kırılma anlarından geçen Konya Büyükşehir Belediyespor, İstanbul deplasmanında hata yapmak istemiyor. İstanbul Anka ile Konya Büyükşehir Belediyespor arasında; 8 Mart Cumartesi günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
(Sibael Elmas)