Konya’da gözler Blaz Kramer’de

Tümosan Konyaspor'un golcü oyuncusu Blaz Kramer, Samsunspor maçında Anadolu Kartalı'nın en etkili silahlarından birisi olacak. Yeşil-beyazlıların Süper Lig'de attığı son 11 golün 9'unda pay sahibi olan Blaz Kramer, yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bahse konu periyotta 7 gol 2 asistlik performans sergileyen Sloven oyuncu; 2025 yılı içerisinde Youssef En-Nesyri ile birlikte en fazla gol atan iki isimden birisi oldu.

Samsunlu Marius'a dikkat!

Samsunspor'un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji, kritik karşılaşma öncesinde Tümosan Konyaspor'un özel olarak dikkat etmesi gereken isimlerden birisi oldu. Çadlı oyuncu Samsun ekibinin Süper Lig'de attığı son 10 gole direkt katkı sağladı. 27 yaşındaki oyuncu bahse konu periyotta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi. (Selman Kaya)