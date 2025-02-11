Konyaspor’da yönetim kurulu görev dağılımı belli oldu
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Konyaspor’da yapılan olağanüstü genel kurul toplantısının ardından yeni görev dağılımı netleşti. Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kadrosu, kulübün geleceği adına önemli kararlar alırken, yeni dönemde görev yapacak isimler belirlendi.
Konyaspor'da 15 Ocak tarihinde olağanüstü genel kurul gerçeklemişti. Mevcut başkan Ömer Korkmaz yeniden başkanlığa seçilmişti. Bununla birlikte yönetim kurulunda görev dağılımı belli oldu.
Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı:
Yönetim kurulu üyeleri, Konyaspor'un hedefleri doğrultusunda çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirtirken, takımın başarısı için taraftarların desteğinin önemli olduğunu vurguladı.
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