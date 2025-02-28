Konyaspor yabancı hakem istiyor mu?

Türk futbolunda Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından başlayan yabancı hakem tartışması tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig’de yer alan birçok kulüp, bir anda bu tartışmaların içinde kendisini buldu. Bazı kulüpler kritik maçların yabacı hakemler tarafından yönetilmesini talep ederken, bazı kulüpler ise mevcut düzenin devam etmesini istedi. Peki, Konyaspor bu tartışmalarda hangi safta yer aldı?

Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçının ardından bu konudaki görüşlerini dile getirdi. Uçar, istememelerine rağmen Süper Lig'deki maçlarını yabancı hakemin yönetmesine, bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla hoşgörülü bakabileceklerini söyledi. Konyaspor yabancı hakemlere nasıl bakıyor? Uçar, "Hakem hatalarından dolayı en çok canı yanan insanlardan biri benim. Hakemlik müessesesinin ciddi sorunları var. Normal şartlarda yabancı hakemi destekleyen biri değilim. Hakemlerin psikolojisi ve maçların zorluğunu düşündüğümde geçici olarak ve mevcut hakemlik sorunumuza kalıcı çözümler bulunmak şartıyla hoşgörülü bakabiliriz. Süper Lig seviyesinde 40'tan fazla hakemimiz var. Çok az maç yöneterek hazır olmadan geldiler. Yenileşme ve gençleşme adı altında hazır olmayan arkadaşlar Süper Lig'de görev almaya başladı. Bir de özellikle büyük kulüplerden gelen baskıları da düşününce bilinçli veya bilinçsiz hatalar yaptılar. Onların hataları bu duruma getirdi” dedi. (Sibel Elmas)

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