Meramlı Kıck Boksçular Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu!

Meram Belediyesporlu kick boksçular, Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Sampiyonası’nda da madalya şov yaptı. Sporcular şampiyonadan dört şampiyonluk, iki ikincilik ve bir üçüncülük ile dönerek önemli başarının daha altına imza attılar.

Meram Belediyespor, Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler ve Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 7 madalya birden kazandılar. 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Meram Belediyespor'dan Sabriye Gür; Büyükler 70 Kg'da, Abdullah Emir Beserek; Gençler 75 Kg'da, Kazım Mert Dereli; Gençler 91 Kg'da, Murat Hidayet Şen; Gençler 81 Kg'da şampiyon olurken, Nuran Nisanur Demirok; Gençler 56 Kg'da, Mehmet Ali Dereli; Gençler 67 Kg'da ikinci oldular. Ayşe Ebrar Aygün ise; Büyükler 56 Kg'da üçüncü olarak bronz madalya kazandı. BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM GENÇLİĞİ VERDİĞİMİZ DESTEKLERİ, BAŞARILARLA TAÇLANDIRIYOR”

Meram Belediyesinin spora, eğitime ve gençlere yönelik yatırımlarının, başarılarla taçlanmaya devam ettiğini ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Antalya'dan madalyalarla dönen kick boks sporcularını, antrenörleri ve kulüp yöneticilerini tebrik etti. Meram Belediyespor'un ve sporcularının, aldıkları başarılarla ilçenin gururu olmaya devam ettiğini belirten Başkan Kavuş, açıklamasında şu görüşlere yer verdi; "Gençlerimize verdiğimiz desteğin ve onlar için yaptığımız yatırımların karşılığını en güzel şekliyle almış olmak bizim için de büyük gurur kaynağı. Onlar sadece Meram'ın değil, Konya'nın ve ülkemizin gururu oluyorlar. Sporcularımızın elde ettiği bu başarılar, gençlerimize verdiğimiz değerin ve doğru yatırımlarımızın en güzel göstergesi olduğunu düşünüyor, gençlerimizin spora yönelmesini teşvik etmek, başarılarını desteklemek ve spor altyapısını güçlendirmek için çalışıyoruz. Gençlik merkezlerimiz, spor salonlarımız ve diğer tüm spor imkanlarımızla geleceğin şampiyonlarının hizmetinde olmaya devam edeceğiz.” (Sibel Elmas)

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