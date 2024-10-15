Milliler tarihe geçti! Liderlik devam ediyor

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki 4. maçında İzlanda’nın konuğu oldu. 101 yıllık tarihinde burada galibiyet alamayan ay-yıldızlılar, tüm şanssızlıklara rağmen sahadan 4-2’lik skorla galip ayrılmayı başardı
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında İzlanda'nın konuğu oldu. Grup liderliği adına sürecin en kritik maçlardan birisine çıkan ay-yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-2'lik skorla galip ayrılmayı başarmıştı. İzlanda'da hiç galibiyet alamayan kırmızı-beyazlılar, bu galibiyetle de tarihe geçti.
7 maçın 6'sını kaybetmiştik
Türkiye A Milli Futbol Takımımız, daha önce İzlanda deplasmanında çıktığı 7 maçın 6'sını kaybetmişti. 1 maçtan da beraberlikle ayrılan milliler, hiç galibiyet alamamıştı. Ay-yıldızlılar harika maçı kazanarak İzlanda'daki kötü gidişe son verdi.
Liderlik devam ediyor
Grup lideri konumunda yer alan Türkiye, İzlanda'yı mağlup ederek konumunu korudu. Grupta çıktığı 4. maçında 3. galibiyetini elde eden ay-yıldızlılar, yenilmezliğini de sürdürdü. Puanını 10'a yükselten milliler, 8 puanlı Galler'in önünde zirvede yer aldı. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı. Grupta son sıradaki Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.
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