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Millilerin rakibi Karadağ! Türkiye’nin kadrosunda kimler var?

Fatih Bayram
İnternet Editörü

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Millilerin rakibi Karadağ! Türkiye’nin kadrosunda kimler var?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden Türkiye, buradaki 3. maçında Karadağ’ı ağırlayacak. 11 Ekim Cuma günü (bugün) Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında Karadağ'ı ağırlıyor! Gruptaki ilk maçında Galler ile berabere kalan ay-yıldızlılar, takip eden maçta ise İzlanda'yı 3-1'lik skorla geçmeyi başarmıştı.

Mevcut puan cetvelinde 4 puanla liderlik koltuğunda oturan kırmızı-beyazlılar, puansız bir şekilde son sırada yer alan Karadağ ile karşı karşıya gelecek. 11 Ekim Cuma (bugün) günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. 

Kritik maçı Daniele Chiffi yönetecek

Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak kritik maçı İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenecek. Matteo Marchetti ise mücadelenin dördüncü hakemi olarak görev alacak.

Millilerde eksik var mı?

Zorlu karşılaşma öncesinde millilerin son durumu da merak konusu oldu. Galler karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle İzlanda maçında forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Karadağ'a karşı takımdaki yerini alabilecek. Ay-yıldızlı ekipte Mert Günok ve İsmail Yüksek sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, kaleci Berke Özer aday kadroya dahil edildi. A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Milli kadroda Konyaspor'dan oyuncu yok

Türkiye'nin Galler ve İzlanda maçlarının aday kadrosunda yer alan Konyasporlu Umut Nayir, Karadağ ve İzlanda maçlarının kadrosunda yer almadı. Milli takımda Umut ile birlikte Can Uzun, Eren Dinkci ve Mustafa Hekimoğlu bu dönem aday kadroya çağrılmazken; bu oyuncuların yerine Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu, Getafe'den Bertuğ Yıldırım ve Galatasaray'dan Yunus Akgün aday kadroda yer aldı.

Türkiye'nin kadrosunda kimler var?

Türkiye A Milli Futbol Takımımızın son açıklanan aday kadrosu da merak konusu oldu.

Millilerin kaleci rotasyonunda Altay Bayındır (Manchester United), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Berke Özer (Eyüpspor) yer aldı.

Ay-yıldızlıların defans hattında Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), orta alanda Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), forvet hattında ise Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica) ve Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) bulunuyor.

 

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