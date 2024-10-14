Riechedly Bazoer nerede oynayacak?

Konyaspor’un başarılı futbolcusu Riechedly Bazoer’in hangi mevkide oynayacağı merak konusu oldu. Aslen stoper olmasına rağmen alternatif mevkilerde de görev alabilen 28 yaşındaki oyuncunun; formasını nerede giyeceği merak ediliyor.

Konyaspor'un başarılı futbolcularından Riechedly Bazoer'in yeşil-beyazlı takımdaki yeri ve geleceği merak konusu oldu. Aslen stoper olmasına rağmen alternatif mevkilerde de görev alabilen 28 yaşındaki oyuncunun; formasını nerede giyeceği merak ediliyor. Peki, Bazoer hangi mevkide oynayacak? İşte detaylar...

İlk 3 maçında stoperde

Konyaspor'un Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'dan transfer ettiği Riechedly Bazoer, yeşil-beyazlı takımdaki ilk 3 maçında ana mevkii olan stoperde görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu Samsunspor, Sivasspor ve Trabzonspor'a karşı savunmanın merkezinde forma giydi.

Son 2 maçında orta sahada

Riechedly Bazoer, Anadolu Kartalı'ndaki son 2 maçında ise orta alanda forma giydi. Ligdeki Eyüpspor maçında ön liberoda görev alan Bazoer, Pyramids ile oynanan hazırlık maçında da yine burada forma giydi.

Stoperde 142, ön liberoda 101 maçı var

Anadolu Kartalı'nın Hollandalı futbolcusu Bazoer, çok yönlü oyun özellikleriyle ön plana çıkıyor. Kariyeri oyunca stoperde 142 maça çıkan Bazoer, takımlarına 7 gol 7 asistlik katkı sağladı. Ön liberoda ise 101 maça çıkan başarılı oyuncu; bu noktada da 6 gol 7 asistlik performans sergiledi. Bazoer'in bu 2 mevkide hemen hemen aynı istatistikleri yakalaması da dikkatlerden kaçmadı.

Alternatif mevkileri de var!

Riechedly Bazoer'in stoper ve ön libero haricinde alternatif mevkileri de bulunuyor. Merkez orta sahada 64 maça çıkan Hollandalı futbolcu, burada da 7 gol 7 asistlik performans sergilemişti. On numarada 19 maçı olan Bazoer, orta sahanın sağında ve solunda ise 14 maça çıkmış; burada ise 2 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Bazoer, 1 maçta ise sağ bek olarak görev almıştı.

(Sibel Elmas)