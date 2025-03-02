Tarihi maçta Konya zaferi! Kartallar tarih yazdı: 128-0

Türkiye’nin ilk resmi 15’li Kadın Ragbi Ligi Şampiyonası, Konya’nın ev sahipliğinde başladı. Şehrin temsilcisi Selçuk Kartallar takımı, ODTÜ’yü 128-0 mağlup ederek adını tarihe yazdırdı.

Türkiye'de kadın ragbisi adına yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkede ilk kez düzenlenen 15'li Kadın Ragbi Ligi Şampiyonası, Konya Selçuklu Atletizm Çim Sahası'nda oynanan Selçuk Kartallar – ODTÜ karşılaşmasıyla başladı. Ev sahibi Selçuk Kartallar, mücadeleyi 128-0 gibi tarihi bir skorla kazanarak büyük başarıya imza attı.

"SADECE MAÇ KAZANMADIK, TARİH YAZDIK”

Selçuk Kartallar Antrenörü Abdulkadir Çetin, oyuncularıyla yaptığı motivasyon konuşmasında sporcularından, maçın sonunda sahadan başları dik şekilde ayrılmaları sözünü aldı. Karşılaşmanın ardından, oyuncularının kendilerine verdiği sözü yerine getirdiklerini ifade eden Abdulkadir Çetin, "Bugün burada sadece bir maç oynamadık, Türk ragbisinin geleceğini inşa ettik.” dedi. Takımına olan inancını dile getiren Çetin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu skor, aylardır verdiğimiz emeğin, disiplinin ve takım ruhunun bir göstergesidir. Oyuncularımız antrenmanlarda gösterdikleri özveriyi sahaya en iyi şekilde yansıttı ve ortaya unutulmaz bir performans çıktı. Bugün sadece bir maç kazanmadık, tarih yazdık. Konya'nın adını spor dünyasında daha da yukarılara taşıyacağız.”

"SELÇUK KARTALLAR'IN BAŞARISI İLHAM VERİCİ”

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, genç sporcuların mücadelesine ortak oldu. Karşılaşmayı sahadan takip eden Birdal Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin ilk resmi 15'li Kadın Ragbi Ligi Şampiyonası'nın açılış maçına Konya ev sahipliği yaptı ve biz de tarihi bir ana tanıklık ettik. Selçuk Kartalların sahadaki mücadelesi, azmi ve takım ruhu hepimize büyük gurur yaşattı. Kadın sporcularımızın böylesine önemli başarıya imza atması yalnızca Konya için değil, tüm Türkiye için ilham verici.”

BİRDAL ÖZTÜRK'TEN KARTALLAR'A TAM DESTEK

Ragbinin gelişmesi adına Konya'nın kritik bir rol oynadığını belirten Öztürk, Selçuk Kartalların başarısının, Türk ragbisinin geleceğine yön vereceğini vurguladı. Öztürk, "Dünyada büyük ilgi gören bu spor ülkemizde de hızla büyüyor. Biz, Konya olarak takımımızın her zaman yanında olacağız. Daha büyük başarılara ulaşmaları için her türlü desteği vereceğiz.” diye konuştu. Karşılaşmanın ardından 128-0'lık başarının sahibi Kartallar kadın takımı sporcuları ile ODTÜ'lü ragbiciler birbirlerini tebrik etti. Zaferlerini kutlayan Kartallar, günün anısına fotoğraf çektirdi.

(Sibel Elmas)