Türkiye Kupası: Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı heyecanı devam ediyor. Son hafta maçlarının oynanacağı bu dönemde, Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. D Grubu'nda lider durumda olan siyah-beyazlılar, 3'te 3 yaparak grup aşamasını tamamlama hedefinde. Antalyaspor ise grup etabındaki ikinci galibiyetini almak için mücadele edecek.

Peki, Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman?

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları, hafta içinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Bugün ve yarın oynanacak maçlarla birlikte A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Beşiktaş, D Grubu'nda lider konumda ve bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Maç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 15:00'te başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmer Narinç ve Emrah Ünal üstlenecek.

Bu heyecanlı maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın Eksikleri

Beşiktaş, Antalyaspor karşısına bazı önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sakatlıkları nedeniyle Emrecan Terzi ve Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista'nın da forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca, Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile de Antalya kafilesinde yer almadı.