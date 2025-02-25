GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
SPOR Haberleri

Türkiye Kupası: Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Fatih Bayram
İnternet Editörü
Türkiye Kupası: Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup etabı heyecanı devam ediyor. Son hafta maçlarının oynanacağı bu dönemde, Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. D Grubu'nda lider durumda olan siyah-beyazlılar, 3'te 3 yaparak grup aşamasını tamamlama hedefinde. Antalyaspor ise grup etabındaki ikinci galibiyetini almak için mücadele edecek.

Peki, Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman?

Ziraat Türkiye Kupası grup maçları, hafta içinde oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Bugün ve yarın oynanacak maçlarla birlikte A, B, C ve D gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Beşiktaş, D Grubu'nda lider konumda ve bugün Antalyaspor'a konuk olacak. Maç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 15:00'te başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yiğit Arslan yönetecek. Arslan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmer Narinç ve Emrah Ünal üstlenecek.

Bu heyecanlı maç A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'ın Eksikleri

Beşiktaş, Antalyaspor karşısına bazı önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Sakatlıkları nedeniyle Emrecan Terzi ve Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista'nın da forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca, Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile de Antalya kafilesinde yer almadı.

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir